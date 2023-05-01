Роналду отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной

Нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном расставании со своей девушкой Джорджиной Родригес.

“Выпьем за любовь”, - написал португалец в своем инстаграме, опубликовав совместную фотографию с Родригес.

Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2018 года. У них есть двое общих детей - дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей, - Криштиану-младший, Ева и Матео.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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