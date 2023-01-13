Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду вспомнил о своем самом запоминающемся моменте в карьере.

По словам португальца, это была победа “Реала” в Лиге чемпионов в 2014 году.

“Эта победа навсегда останется в моей памяти, я никогда ее не забуду. В ”Реале" все были одержимы тем, чтобы выиграть Лигу чемпионов в десятый раз. 10-й трофей был самым особенным.

Более того, финал прошел у меня на Родине, каждый фанат этого хотел. Я всегда буду помнить этот момент", - сказал он.