"Рома" усилилась воспитанником "Реала"

Пресс-служба “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника “Лидса” Диего Льоренте.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

29-летний Льоренте является воспитанником “Реала”. За “Лидс” он играл с 2020 года, провел за клуб 59 матчей и забил четыре гола. Ранее играл за “Райо Вальекано”, “Малагу” и “Реал Сосьедад”. За сборную Испании сыграл 10 матчей.

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