ПСЖ не сумел купить ключевого защитника "Интера"

Защитник миланского “Интера” и сборной Словакии Милан Шкриньяр не перейдет в “Пари Сен-Жермен” в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы не сумели договориться по сумме трансфера футболиста. Итальянцы хотели получить не менее 20 миллионов евро, а французы предлагали не более 10 миллионов.

Таким образом, 27-летний Шкриньяр останется в “Интере” до лета 2023 года, а затем перейдет в ПСЖ на правах свободного агента.

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