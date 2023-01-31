ПСЖ не сумел купить ключевого защитника "Интера"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
Защитник миланского “Интера” и сборной Словакии Милан Шкриньяр не перейдет в “Пари Сен-Жермен” в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, клубы не сумели договориться по сумме трансфера футболиста. Итальянцы хотели получить не менее 20 миллионов евро, а французы предлагали не более 10 миллионов.
Таким образом, 27-летний Шкриньяр останется в “Интере” до лета 2023 года, а затем перейдет в ПСЖ на правах свободного агента.
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