"Рома" хочет купить бывшего нападающего "Реала"

Римская “Рома” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морату, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро, так как контракт форварда с мадридским клубом истекает через год.

30-летний Мората является воспитанником “Реала”. В нынешнем сезоне он провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Ювентус” и “Челси”.