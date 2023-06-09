"Реалу" больше не интересен капитан сборной Англии

По информации журналиста Мелькора Руиса, мадридский "Реал" не уверен в необходимости покупки нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Источник отмечает, что боссы испанского клуба не верят в то, что данный трансфер выгоден финансово.

Интересно, что другой источник также пишет, что президент "Реала" Флорентино Перес предпочел бы видеть в команде другого игрока.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Кейна до 100 миллионов евро.