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"Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче ½ финала Клубного чемпионата мира мадридский “Реал” разгромил “Аль-Ахли” из Египта со счетом 4:1 и вышел в финал.

Победу королевскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде, Родриго Гоэса и Серхио Аррибаса. У египтян отличился Али Маалуль.

В финале “Реал” сыграет с “Аль-Хилалем” из Саудовской Аравии.

“Аль-Ахли” Египет – “Реал” Испания - 1:4 (0:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 42 - 0:1, Вальверде, 46 - 0:2, Маалуль, 65 (с пенальти) - 1:2, Родриго, 90+2 - 1:3, Аррибас, 90+8 - 1:4

“Реал”: Лунин, Начо, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Одриосола, 90), Кроос (Себальос, 77), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Родриго (Мариано Диас, 90).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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