"Реал" вернул своего воспитанника

Пресс-служба мадридского “Реала” в официальном твиттере объявила о переходе защитника “Райо Вальекано” Франа Гарсии.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с королевским клубом контракт до лета 2025 года.

23-летний Гарсия является воспитанником “Реала”. В 2021 году он перешел в “Райо Вальекано” за два миллиона евро. Всего он провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Сыграл один матч за молодежную сборную Испании.