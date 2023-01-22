"Реал" одержал гостевую победу в Ла Лиге

В матче 17-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде обыграл бильбаоский “Атлетик” со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Тони Крооса.

“Реал”, набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 26 очками остался на восьмой позиции.

“Атлетик” – “Реал” - 0:2 (0:1)

Голы: Бензема, 24 - 0:1, Кроос, 90 - 0:2

“Атлетик”: Симон, Де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче, Весга, Сансет (Муниаин, 67), Саррага (Эррера, 67), Рауль Гарсия, Уильямс, Беренгер (Гурусета, 67), Уильямс.

“Реал”: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос, Себальос, Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио (Модрич, 73), Винисиус Жуниор (Родриго, 83).

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