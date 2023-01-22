"Барселона" одержала тяжелую победу в Ла Лиге

В матче 17-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле обыграл “Хетафе” со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Педри.

“Барселона”, набрав 44 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 17 очками остался на 16-й позиции.

“Барселона” – “Хетафе” - 1:0 (1:0)

Гол: Педри, 35 - 1:0

“Барселона”: тер Штеген, Роберто (Алонсо, 77), Кристенсен (Гарсия, 46), Кунде, Бальде (Альба, 46), Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Рафинья (Кессиэ, 62), Фати.

“Хетафе”: Сория, Суарес, Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Альварес, 84), Аленья, Милья (Сеоане, 84), Альгобия (Вильяр, 62), Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84).

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