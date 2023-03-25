"Реал" хочет переманить двух лидеров "Наполи"

Мадридский “Реал” собирается купить сразу двух лидеров неаполитанского “Наполи” в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, королевский клуб проявляет интерес к грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии и нигерийскому нападающему Виктору Осимхену. Впрочем, приобрести игроков будет сложно, так как итальянцы потребуют за них огромную компенсацию.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. На счету 24-летнего Осимхена 25 забитых мячей и пять голевых передач в 29 поединках.

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