Роналдиньо попросил Месси сменить клуб

Роналдиньо призвал форварда ПСЖ Лионеля Месси закончить свою карьеру в "Барселоне".

В беседе с журналистами бразилец заявил, что считает Месси своим другом.

Роналдиньо признался, что аргентинец - лучший игрок в мире.

"Я хочу видеть его счастливым, не обращая внимание на то, где он собирается играть. Будет здорово, если Месси завершит свою карьеру в "Барселоне", где он прошел значительную часть своей истории в футболе", - сказал он.