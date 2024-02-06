ПСЖ нацелился на Осимхена, если Мбаппе все-таки покинет Париж

ПСЖ продолжает искать замену своей главной звезде Киллиану Мбаппе, если француз все-таки покинут клуб по окончании сезона.

По информации Football Italia, парижане добавили в шорт-лист лидера Наполи и сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Зимой нигерийский нападающий продлил контракт с Наполи до лета 2026 года. Но после этого форвард неоднократно давал понять, что хочет сменить клуб по окончании сезона.

В данный момент Осимхен находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций. Нападающий рискует пропустить полуфинальный матч против ЮАР из-за проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне нигериец забил восемь голов в 18 матчах за неаполитанцев. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро, а его покупка у французского Лилля в сентябре 2020 года обошлась Наполи в 75 миллионов.