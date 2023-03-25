ПСЖ может отказаться от трансфера Шкриньяра
Новости футбола Сегодня, 16:50
Фото: инстаграм Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
Руководство “Пари Сен-Жермен” встревожено состоянием здоровья защитника “Интера” и сборной Словакии Милана Шкриньяра, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, у футболиста серьезные проблемы со спиной. В ПСЖ опасаются, что словак будет часто находиться в лазарете. Не исключено, что парижане откажутся от перехода игрока, который летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что французский клуб уже согласовал с ним условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 28-летний Шкриньяр провел за “Интер” 31 матч во всех турнирах и отдал один голевой пас.
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