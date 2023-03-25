Роналду подписал тайное соглашение с "Ювентусом"

Согласно информации из La Gazzetta dello Sport, руководство “Ювентуса” обсуждало тайное соглашение, которое португальский нападающий Криштиану Роналду заключил с клубом относительно своей зарплаты.

Это соглашение было заключено в период распространения коронавирусной инфекции, когда игроки согласились на снижение зарплаты с тем, чтобы позже получить неофициальные выплаты.

В рамках расследования прокуратуры о финансовых махинациях “бьянконери” были изучены переговоры руководства клуба с Роналду, в которых была упомянута подпись на тайном соглашении на сумму €19,9 млн.