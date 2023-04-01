ПСВ с хоккейным счетом победил в гостевом матче чемпионата Нидерландов

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл НЕК со счетом 4:2.

Победу гостям принесли дубль Люка де Йонга, голы Оливье Боскальи и Йоея Вермана. У хозяев дублем отличился Уссама Таннан.

ПСВ, набрав 56 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 34 очками остался на 10-й позиции.

НЕК - ПСВ - 2:4 (0:3)

Голы: де Йонг, 7 - 0:1, Боскальи, 21 - 0:2, Верман, 39 - 0:3, де Йонг, 50 - 0:4, Таннан, 59 - 1:4, Таннан, 87 - 2:4

НЕК: Силлессен, ван Рой, Маркес, Сандлер (Крамер, 78), Эль-Каруани, Шоне, Пропер, Таннан (Брейн, 89), Тавшан (Сиссоко, 68), Маттсон (Маркеш, 68), Димата.

ПСВ: Дроммель, Мвене (Тезе, 46), Рамальо, Боскальи, ван Анхольт, Тиль, Гутьеррес, Верман (Сангаре, 65), Симонс (Азар, 65), Бакайоко (Сайбари, 90+1), де Йонг (Силва, 83).

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