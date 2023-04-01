"Жирона" Цыганкова обыграла клуб из Барселоны

В матче 27-го тура чемпионата Испании “Жирона" на своем поле обыграла “Эспаньол” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Арнау Мартинеса и Кристиана Стуани. У гостей отличился Мартин Брэйтуэйт.

“Жирона”, набрав 34 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 27 очками остался на 17-й позиции.

“Жирона” – “Эспаньол” - 2:1 (0:0)

Голы: Мартинес, 53 - 1:0, Брэйтуэйт, 74 - 1:1, Стуани, 88 (с пенальти) - 2:1

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави (Мигель Гутьеррес, 77), Цыганков, Тони Вилья (Рикельме, 69), Ромеу, Гарсия, Мартин (Стуани, 85), Кастельянос.

“Эспаньол”: Пачеко, Санчес, Серджи Гомес, Монтес, Хиль (Пьер-Габриэль, 90), Дардер, Грагера (Денис Суарес, 62; Меламед, 90), Винисиус Коста, Пуадо (Калеро, 85), Хоселу, Брэйтуэйт (Баре, 86).

Удаления: Рейньер (71), Серджи Гомес (83).

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