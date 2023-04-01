"Милан" уладил разногласия со своей главной звездой

Нападающий “Милана” Рафаэл Леау согласился подписать новый контракт с действующим чемпионом страны.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, стороны смогли уладить детали нового соглашения.

Текущий контракт португальца рассчитан до конца следующего сезона, но “Милан” хочет продлить соглашение уже сейчас, чтобы Леау не упал в цене.

В текущем сезоне португалец забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в матчах чемпионата Италии.