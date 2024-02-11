Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером

Вчера состоялся центральный матч 21-го тура, и наверняка всей второй половины сезона, в Бундеслиге. Лидер немецкого первенства Байер Леверкузен принимал в гостях действующего чемпиона страны – Баварию Мюнхен.

Гости имели возможность прервать сказку команды Хаби Алонсо, которые не знают поражений на протяжении всего сезона, а также сократить отставание, а возможно и выйти на первое место турнирной таблицы, так как между ними было всего два очка. Но у Байера были другие планы на этот матч, и они сумели доказать это на поле обыграв «красных» со счётом 3:0.

Реакция фанатов в социальных сетях не заставила себя долго ждать и многие высмеивали команду Томаса Тухеля, но в особенности под раздачу попал английский нападающий команды Харри Кейн.

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Пользователи предложили перевести Кейна в Селтик, сравнивая Баварию, которая борется за двенадцатый подряд титул, с шотландским клубом, у которого абсолютна такая же статистика.

We need to put Harry Kane in the Celtic team for scientific purposes — Project Football (@ProjectFootball) February 10, 2024

Некоторые сравнивали Байер с Барселоной, намекая на непобедимость команды.

Bayer Leverkusen when they heard Harry Kane was attempting to win a trophy: pic.twitter.com/K9GupBuQi9 — Footy Humour (@FootyHumour) February 10, 2024

Некоторые пользователи отмечали, что единственным трофеем нападающего является Audi Cup 2019, и что возможно это проклятие и ему больше не покорятся никакие титулы.

Leverkusen have just beaten Bayern 3-0 and Harry Kane has clearly just realised that the 2019 Audi Cup is the only trophy he will ever win 🤣🤣 pic.twitter.com/CrPW42e2KZ — The Football Feel (@TheFootballFeel) February 11, 2024

Напоминали, что у его одноклубника, Кингсли Комана, не было ни одного сезона в карьере без трофеев. Конечно же до прихода Кейна.

Kingsly Coman never having a trophyless season in his career until Harry Kane came along pic.twitter.com/PMpaZtoZX4 — Blaugrana Buzz (@BuzzBlaugrana) February 11, 2024

И писали о футбольном наследии англичанина.

Harry Kane with another trophy less season. pic.twitter.com/RsEIf8fYAt — RH11 🇩🇰 (@RasmusHojland9) February 11, 2024

Некоторые попросту сравнивали Баварию и Тоттенхэм.

Bayern Munich since Harry Kane joined 😂🤣😂 pic.twitter.com/ssCmwFx8o5 — Malo_jR🔴 (@Sadeeq_Malo) February 11, 2024

А также публиковали забавные видео, которые наиболее точно характеризуют текущую ситуацию.

Благодаря победе во вчерашнем матче Байер Леверкузен оторвался от Баварии Мюнхен на пять балов и вчерашнее поражение «красных» может стать решающим в гонке за чемпионский титул.