Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
Вчера состоялся центральный матч 21-го тура, и наверняка всей второй половины сезона, в Бундеслиге. Лидер немецкого первенства Байер Леверкузен принимал в гостях действующего чемпиона страны – Баварию Мюнхен.
Гости имели возможность прервать сказку команды Хаби Алонсо, которые не знают поражений на протяжении всего сезона, а также сократить отставание, а возможно и выйти на первое место турнирной таблицы, так как между ними было всего два очка. Но у Байера были другие планы на этот матч, и они сумели доказать это на поле обыграв «красных» со счётом 3:0.
Реакция фанатов в социальных сетях не заставила себя долго ждать и многие высмеивали команду Томаса Тухеля, но в особенности под раздачу попал английский нападающий команды Харри Кейн.
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Пользователи предложили перевести Кейна в Селтик, сравнивая Баварию, которая борется за двенадцатый подряд титул, с шотландским клубом, у которого абсолютна такая же статистика.
Некоторые сравнивали Байер с Барселоной, намекая на непобедимость команды.
Некоторые пользователи отмечали, что единственным трофеем нападающего является Audi Cup 2019, и что возможно это проклятие и ему больше не покорятся никакие титулы.
Напоминали, что у его одноклубника, Кингсли Комана, не было ни одного сезона в карьере без трофеев. Конечно же до прихода Кейна.
И писали о футбольном наследии англичанина.
Некоторые попросту сравнивали Баварию и Тоттенхэм.
А также публиковали забавные видео, которые наиболее точно характеризуют текущую ситуацию.
Благодаря победе во вчерашнем матче Байер Леверкузен оторвался от Баварии Мюнхен на пять балов и вчерашнее поражение «красных» может стать решающим в гонке за чемпионский титул.