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«Это больно». Как игроки Баварии Мюнхен отреагировали на поражение в матче против Байер Леверкузена

Новости футбола Сегодня, 03:07
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Это больно». Как игроки Баварии Мюнхен отреагировали на поражение в матче против Байер Леверкузена Фото с сайта bavarianfootballworks.com/Автор неизвестен

Вчера состоялся центральный матч 21-го тура, и наверняка всей второй половины сезона, в Бундеслиге. Лидер немецкого первенства Байер Леверкузен принимал в гостях действующего чемпиона страны – Баварию Мюнхен.

Гости имели возможность прервать сказку команды Хаби Алонсо, которые не знают поражений на протяжении всего сезона, а также сократить отставание, а возможно и выйти на первое место турнирной таблицы, так как между ними было всего два очка. Но у Байера были другие планы на этот матч, и они сумели доказать это на поле обыграв «красных» со счётом 3:0.

После матча лидеры Баварии Мюнхен высказались о результате. По словам Харри Кейна, его команда делала всё что могла, но этого было недостаточно. Они планируют не останавливаться и хотят сосредоточиться на предстоящих играх, в частности на Лиге чемпионов. Его слова приводит Sky Sports:

«Мы плохо играли с мячом. Я думал, что прессинг даст результаты, особенно в первом тайме и даже во втором тайме, но каждый раз мы проигрывали.

В последней трети мы не были хороши в боях один на один, мы не были хороши в дуэлях, финальной подачи сегодня не было. Сейчас мы отстаем на пять очков, но впереди еще много игр.

Это больно, мы хотели другого результата, но нам нужно сосредоточиться, в первую очередь, на Лиге чемпионов и, очевидно, на следующей игре. Нам предстоит сыграть много игр, и мы должны постараться набрать как можно больше очков и как можно быстрее».

Не остался в стороне и ветеран команды Томас Мюллер, который не скрывал своей злости. Он считает, что виноват не только тренер, но и вся команда, и Баварии Мюнхен стоит активизировать свою игру.

«Честно говоря, я в ярости. Цитирую Оливера Кана: «Чего мне не хватает от нас, игроков? Мяча в игре». Мы показываем значительно лучшие подходы на тренировках. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода, которых нет в нашей игре.

Иногда нам приходится говорить о нас, игроках. Речь идет не только о тренере. У нас много международных игроков самого высокого уровня, нам нужно активизировать нашу игру».

Байер Леверкузен и дальше лидирует в элитном дивизионе Германии, а Бавария Мюнхен всё также остается на второй строчке, а до конца турнира осталось двенадцать матчей.

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