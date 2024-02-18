Появился еще один неожиданный претендент на пост главного тренера Наполи

Во вчерашнем поединке Серии А Наполи на своем поле не сумел обыграть Дженоа, что вызвало новую волну слухов о скорой смене тренера. Если команда продемонстрирует плохую игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против Барселоны, то клуб может решить уволить главного тренера Вальтера Маццарри.

По информации La Gazzetta dello Sport игра с Барсой, запланированная на 21 февраля, будет последним шансом 62-летнего итальянца сохранить свою работу.

Интересно, что журналист Маттео Моретто сообщает, что Маццарри может быть отправлен в отставку еще до матча против каталонцев. По его информации Наполи уже контактировал с действующим главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной, который ранее работал с Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти. В случае чего он будет совмещать две должности.