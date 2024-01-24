Полузащитник Интера продолжит карьеру в Англии
Новости футбола Сегодня, 13:56
Полузащитник Интера продолжит карьеру в Англии
Полузащитник Интера Стефано Сенси продолжит карьеру в Лестере из Чемпионшипа.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры вышли на финишную прямую, а контракт может быть подписан уже 25 января.
Лестер заплатит за хавбека порядка двух миллионов евро. 28-летний итальянец согласовал с Лисами условия личного соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года.
Уже почти два года хавбек не входит в планы нерадзурри. Концовку сезона 2021/2022 он провел в аренде в Сампдории, а весь прошлый сезон отыграл в Монце. В кампании 2023/24 Сенси сыграл только четыре матча во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 65 минут.
Лестер уверенно лидирует в Чемпионшипе после 28 туров. Лисы опережают ближайшего преследователя на семь очков.
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