Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги между Вольфсбургом и Кёльном (1:1) случился неприятный инцидент с участием арбитра. Главный рефери поединка на 14-й минуте остановил игру из-за травмы линейного судьи Торбена Зивера.

Защитник Кёльна Макс Финкгрефе случайно попал мячом в лицо ассистенту, пытаясь выбыть его из-под ног Вацлава Черны.

Kto powiedział, że praca arbitra jest bezpieczna? Sędzia meczu Wolfsburg - Kolonia znokautowany. #domBundesligi pic.twitter.com/8OQ10MgxUz — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 27, 2024

Торбен встал на ноги лишь через три минуты и, сопровождаемый медицинским персоналом, покинул поле, уйдя в подтрибунное помещение. Заменил его резервный ассистент Николас Винтер.

После этого игра возобновилась, а команды обменялись забитыми голами в конце первого тайма. Гости открыли счет усилиями Фарида Алиду, а в составе «волков» точным ударом отметился Кевин Паредес.