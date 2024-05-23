Подтвердила вторая проба. Райан Гарсия принимал запрещенные препараты

У боксера первого полусреднего веса Райана Грасии обнаружили положительный допин-тест после первой пробы, который обнаружил в его организме остарин.

Как сообщил Дэн Рафаэль, пришли результаты второй пробы B, которые также подтвердили употребление боксером запрещенных препаратов.

"Результаты пробы B Райана Гарсии были возвращены утром в четверг, через 1 день после открытия. У меня есть лабораторные отчеты и образцы B, как и ожидалось, совпали с образцами A - оба положительные на запрещенный PED Ostarine, связанный с тестами VADA за день до и после боя с Хейни", - написал журналист.

Напомним, проба А показала положительный результат на 19-норандростерон. Однако, допинг-проба боксера на это запрещенное вещество показала отрицательный результат. Следовательно, спортсмен не употреблял это вещество перед боем с Дэвином Хейни. В дальнейшем проводились исследования именно на остарин.

Сам боксер заявлял, что победил Хэйни честно и справедливо. Кроме того, Гарсия завил, что собирается подать судебный иск против WADA (Всемирного антидопингового агентства).