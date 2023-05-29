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Победа ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 34-го тура Эредивизии

Новости футбола Сегодня, 04:30
Победа ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 34-го тура Эредивизии Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 34-го, заключительного, тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить поражения “Аякса” и “Фейеноорда” от “Твенте” и “Витесса”, а также победу ПСВ над АЗ.

“Фейеноорд” сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. ПСВ сыграет в квалификации Лиги чемпионов. “Аякс" завоевал путевки в групповой турнир Лиги Европы. АЗ сыграет в квалификации Лиги Европы. “Твенте”, “Спарта”, “Утрехт” и “Херенвен” сыграют в дополнительном турнире за путевку в Лигу Конференций. “Камбур” и “Гронинген” вылетели из элитного дивизиона. “Эммен” сыграет в стыковых матчах за место в Эредивизии.

“Твенте” - “Аякс” - 3:1 (0:1)
Голы: Тадич, 31 - 0:1, Угальде, 46 - 1:1, Плегесуэло, 51 - 2:1, Черны, 75 - 3:1

АЗ - ПСВ - 1:2 (0:0)
Голы: Симонс, 65 - 0:1, Карлссон, 84 (с пенальти) - 1:1, Симонс, 90+8 - 1:2

“Фейеноорд” - “Витесс” - 0:1 (0:1)
Гол: ван Гинкел, 43 - 0:1

"Камбур" - "Валвейк" - 4:0 (2:0)
Голы: Ульдрикис, 45+5 - 1:0, Самбисса, 45+7 - 2:0, Фор, 55 - 3:0, Смит, 67 - 4:0

"Фортуна" - НЕК - 1:1 (0:0)
Голы: Димата, 65 (с пенальти) - 0:1, Гладон, 90+4 (с пенальти)

"Гронинген" - "Спарта" - 0:5 (0:1)
Голы: де Гузман, 25 - 0:1, Саито, 58 - 0:2, Версейрен, 75 - 0:3, Лауритсен, 79 - 0:4, ван Кроой, 89 (с пенальти) - 0:5

"Херенвен" - "Гоу Эхед Иглс" - 2:0 (1:0)
Голы: Бохневич, 43 - 1:0, Нуннели, 79 - 2:0

"Утрехт" - "Эммен" - 3:2 (1:1)
Голы: ван дер Хорн, 2 - 1:0, тер Хар Ромени, 35 - 1:1, Дувикас, 53 - 2:1, Димерс, 58 - 2:2, Виргевер, 79 - 3:2

"Волендам" - "Эксельсиор" - 3:2 (3:0)
Голы: ван Мигем, 10 - 1:0, ван Гассел, 23 (автогол) - 2:0, Антонуччи, 27 - 3:0, Лампру, 56 - 3:1, Аграфиотис, 78 - 3:2

Положение команд: "Фейеноорд" - 82, ПСВ - 75, "Аякс" - 69, АЗ - 67, "Твенте" - 64, "Спарта" - 59, "Утрехт" - 54, "Херенвен" - 46, "Валвейк" - 41, "Витесс", "Гоу Эхед Иглс" - 40, НЕК - 39, "Фортуна", "Волендам" - 36, "Эксельсиор" - 32, "Эммен" - 28, "Камбур" - 19, "Гронинген" - 18.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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