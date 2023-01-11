По три игрока "Реала" и ПСЖ попали в команду года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию символической сборной по итогам 2022 года.

Стоит отметить, что в команду по попали по три футболиста “Реала” и ПСЖ, два - из “Манчестер Сити”, по одному - из “Баварии”, “Ливерпуля” и “РБ Лейпциг”.

Состав команды выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии).

Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария", сборная Канады), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов), Йошко Гвардиол ("РБ “Лейпциг”, сборная Хорватии), Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко).

Полузащитники: Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватия).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Карим Бензема ("Реал", экс-сборная Франции), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии).

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