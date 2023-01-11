Гендузи получил предложение из Англии

Хавбек “Марселя” Маттео Гендузи получил предложение от одного из клубов АПЛ.

Как пишет L'Equipe, пока точно неизвестно, какая именно команда интересуется 23-летним игроком.

По одной из версий, Гендузи хочет подписать наставник “Астон Виллы” Унаи Эмери.

Напомним, что ранее хавбек играл в Англии за “Арсенал”.

В этом сезоне он првоел 22 матча за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.