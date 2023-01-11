Гендузи получил предложение из Англии
Новости футбола Сегодня, 06:56
Фото: твиттер Марселя/автор неизвестен
Хавбек “Марселя” Маттео Гендузи получил предложение от одного из клубов АПЛ.
Как пишет L'Equipe, пока точно неизвестно, какая именно команда интересуется 23-летним игроком.
По одной из версий, Гендузи хочет подписать наставник “Астон Виллы” Унаи Эмери.
Напомним, что ранее хавбек играл в Англии за “Арсенал”.
В этом сезоне он првоел 22 матча за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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