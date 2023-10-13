Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном

В пятницу, 13 октября, в группе J прошли матчи седьмого тура квалификации на Чемпионат Европы-2024.

Португалия - Словакия - 3:2

Португалия открыла счет довольно быстро, забив на 18-й минуте благодаря голу Гонсалу Рамоса. Через 11 минут Криштиану Роналду удвоил преимущество португальской сборной, реализовав пенальти. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После перерыва Португалия не так сильно давила на ворота Словакии. На 69-й минуте Давид Ганцко сократил отставание, но уже через три минуты Португалия вернула двухголевое преимущество. Криштиану Роналду оформил дубль после передачи Бруно Фернандеша. Словакия вернула интригу в матче на 80-й минуте благодаря голу Станислава Лоботки. Однако гостям так и не удалось отыграться.

Португалия побеждает с минимальным счетом и набирает максимальное количество очков после семи туров - 21.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Седьмой тур. Группа J

Исландия - Люксембург - 1:1

Голы: 1:0 - 23 Оскарссон, 1:1 - 46 Родригеш

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:2

Голы: 0:1 - 13 Рахманович, 0:2 - 41 Стеванович