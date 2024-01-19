Особняки в Испании и дорогие авто. Раскошная жизнь Эрлинга Холанда

Эрлинг Холанд несколько лет назад стал звездой мирового уровня и поддерживает это реноме, успешно выступая за Манчестер Сити. Сразу после перехода из дортмундской Боруссии норвежец принялся забивать пачками попутно устанавливая всяческие рекорды. В прошлом сезоне бомбардир выиграл со своим клубом требл, победив в Премьер Лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов УЕФА.

Холанд норвежец, но немногие знают, что Эрлинг появился на свет именно в Англии. Его отец бывший футболист (тоже выступал за Манчестер Сити) выступал тогда за Лидс Юнайтед. По завершению карьеры семья вернулась на родину, где в небольшом городке Брюне Эрлинг делал первые шаги в футболе.

С переездом на Туманный Альбион, Холанд порой удивляет фанатов своей простотой. Несмотря на внушительную заработную плату, которая составляет 375 тысяч фунтов неделю, в супермаркетах игрока привлекают витрины со скидками. The Sun писали, что в магазине Холанд вел себя так, будто планирует переехать в студенческое общежитие, закупая базовые и бюджетные вещи. В тележке звездного футболиста можно заметить бюджетную кофеварку, набор из четырех чашек, несколько пачек туалетной бумаги, горчицу, чайник, яйца и кетчуп.

Холанд владеет шикарными особняками в испанской Марбелье на берегу Средиземного моря. Именно сюда футболист приезжает отмечать праздники со своей семьей. Большинство свободного времени Холанд старается проводить тут. Отмечается, что футболист заплатил за один из особняков порядка 6.5 миллиона евро.

По переезду в Манчестер в прессе ходили слухи, что Холанд намеревался арендовать шикарный особняк Поля Погба. Сообщалось, что аренда поместья стоила бы ему 30 тысяч фунтов в месяц, а если норвежец захотел бы купить этот дом, то вынужден был бы потратить порядка трех миллионов. По последним сообщениям Эрлинг живет по соседству со своими одноклубниками в многоквартирном доме в самом центре Манчестера.

Холанд любит ездить на крутых автомобилях. Например, его видели выходящим из Hyundai Starex, а испанское издание Marca сообщало, что футболист владеет Range Rover Sport стоимостью более 100 тысяч долларов. Нападающий также был замечен за рулем Mercedes AMG 63, а еще одним автомобилем, на котором Холанд ездит ежедневно, является его красный Audi RS6 Avant. Сообщалось, что футболист также имел в своем гараже Bentley Tyga – скоростной внедорожник, который стоит порядка 170 тысяч долларов.

И в завершении отметим, что норвежский форвард также был замечен на Ferrari SF90. Это одна из самых быстрых машин, созданных итальянской компанией, способна разгоняться до 340 км/час. А самым дорогим авто в коллекции игрока является Bugatti Chiron. Этот спорткар оценивается в три миллиона долларов.

Помимо домов, машин, дорогих часов и других предметов роскоши, Холанд вкладывает деньги в бизнес. Холанд не забывает, что его история началась в маленьком норвежском городке Брюне.