"Осер" одержал разгромную победу в Кубке Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции “Осер” на выезде разгромил “Ньор” со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Гаэтана Перрена, голы Нуну Да Кошты и Маттиса Аблина.

“Ньор” – “Осер” - 0:4 (0:2)

Голы: Перрен, 39 - 0:1, Да Кошта, 43 - 0:2, Аблин, 64 - 0:3, Перрен, 67 - 0:4

“Осер”: Леон, Зедадка (Бото, 73), Жанвье, Жубал, Сахи, Равелосон, Мшангама, Овусу (Дюжимон, 77), Да Кошта (Эн, 72), Аблин (Синайоко, 72), Перрен (Дануа, 77).

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