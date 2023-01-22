"Аль-Наср" одержал победу в дебютном матче Роналду

В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле обыграл “Аль-Иттифак” со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Талиска. Португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

“Аль-Наср”, набрав 33 очка, вышел на первое место в турнирной таблице турнира. “Аль-Иттифак” с 16 очками остался на 10-й позиции.

“Аль-Наср” – “Аль-Иттифак” - 1:0 (1:0)

Гол: Талиска, 31 - 1:0

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Маду, Аль-Амри, Аль-Авджами, Мартинес (Аль-Наджи, 67), Талиска, Аль-Сулайхим (Аль-Хассан, 75), Аль-Хайбари, Роналду, Гариб (Яхья, 66).

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