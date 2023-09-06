Опубликован топ-10 фаворитов на получение "Золотого мяча" 2023

Представлен свежий рейтинг главных кандидатов на получение награды “Золотой мяч” по итогам 2023 года.

Традиционно обновленную версию главных претендентов на награду опубликовало интернет-издание Goal.

На первом месте рейтинга остается бывший форвард «ПСЖ», а ныне капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

Следом за ним расположился футболист сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На третьей позиции рейтинга находится капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, который представляет “ПСЖ”.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Лионель Месси («ПСЖ», летом перешёл в «Интер Майами»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», летом перешёл в «Барселону»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

10. Роберт Левандовски («Барселона»)

Напомним, что действующим обладателем награды является Лионель Месси.