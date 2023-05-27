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Определился чемпион Португалии

Новости футбола Сегодня, 15:07
Определился чемпион Португалии Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле разгромила “Санта-Клару” со счетом 3:0 и завоевала чемпионский титул.

Победу лиссабонскому клубу принесли голы Гонсалу Рамуша, Рафаэла Силвы и Алехандро Гримальдо.

Второе место в чемпионате занял “Порту”, третье - “Брага”, “Спортинг” закончил сезон на 4-м месте.

“Бенфика” и “Порту” получили прямые путевки в групповой турнир Лиги чемпионов, “Брага” примет участие в квалификационном турнире. “Спортинг” сыграет в Лиге Европы, “Арука” и “Витория Гимарайнш” сыграют в Лиге Конфереций.

“Бенфика” - “Санта-Клара” - 3:0 (2:0)
Голы: Рамуш, 7 - 1:0, Силва, 28 - 2:0, Гримальдо, 60 (с пенальти) - 3:0

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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