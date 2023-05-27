"Динамо" Киев продлило контракт с африканским полузащитником
Новости футбола Сегодня, 14:28
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении контракта с нигерийским полузащитником Бенито.
Новое соглашение между 24-летним футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2026 года.
Бенито перешел в “Динамо” в 2020 году. Всего он провел за клуб 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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