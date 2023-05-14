Определились два клуба, пробившиеся в УПЛ из Первой лиги

По итогам 6-го тура чемпионской группы украинской Первой лиги путевки в Премьер-лигу завоевали “Полесье” и “Оболонь”.

“Полесье” разгромил “Кремень” со счетом 5:0, “Оболонь” одержала победу над “Нивой” - 2:1.

“Полесье”, набрав 28 очков, лидирует в турнирной таблице Первой лиги, “Оболонь” с 27 очками занимает вторую позицию.

За 3 и 4 места, которые дают право сыграют в переходных матчах за место в УПЛ, продолжают борьбу ЛНЗ из Черкасс (19), запорожский “Металлург” (17) и львовские “Карпаты" (17).

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