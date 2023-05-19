Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Португальский полузащитник “Манчестер Сити” Бернарду Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Силва забил два гола в ответном матче ½ финала против “Реала” (4:0). В борьбе за награду он опередил своего одноклубника полузащитника Родри, а также двух игроков “Интера” - хавбека Хакана Чалханоглу и нападающего Лаутаро Мартинеса.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 52 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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