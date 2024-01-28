ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией

Французский защитник камерунского происхождения Саша Боэ присоединился к мюнхенской Баварии. Контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Подписание контракта Саша ознаменовал такими словами:

«Для меня это мечта. Для меня большая честь играть за такой большой клуб, как Бавария. Я с нетерпением жду своей новой команды и возможности играть со всеми этими замечательными игроками в будущем. Как игрок, я защитник, который любит атаковать, и мне так же приятно быть задействованным как в атаке, так и в защите».

После подписания договора между игроком и клубом спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд охарактеризовал новоиспеченного игрока клуба:

«Саша Боэ – очень быстрый и физически сильный правый защитник, который в каждой игре покрывает большую часть поля и не избегает подкатов. Он был любимцем болельщиков в Галатасарае, очень хорошо развивался на протяжении всей игры. Он прибыл с опытом участия в Лиге чемпионов и выиграл чемпионский титул с Галатасараем в прошлом сезоне. Он повысит качество нашей защиты".

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дризен также был рад новому игроку:

«Мы рады, что подписали долгосрочный контракт с молодым игроком с большим потенциалом в лице Саши Боэ. Он очень хорошо выступил в обоих матчах Лиги чемпионов против нас. Это означает, что мы не просто увеличил количество нашего состава, но также повысил качество».

Саша Боэ является воспитанником ряда французских клубов, в том числе и Ренна, в котором он и начал профессиональную карьеру. В 2021 году он присоединился к турецкому клубу за€1,2 млн. Сумма текущей сделки не оглашается, но согласно даннымTransfermarkt стоимость контракта игрока составляет €22 млн.