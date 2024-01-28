EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией

Новости футбола Сегодня, 04:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией

Французский защитник камерунского происхождения Саша Боэ присоединился к мюнхенской Баварии. Контракт игрока рассчитан до 2028 года.

Подписание контракта Саша ознаменовал такими словами:

«Для меня это мечта. Для меня большая честь играть за такой большой клуб, как Бавария. Я с нетерпением жду своей новой команды и возможности играть со всеми этими замечательными игроками в будущем. Как игрок, я защитник, который любит атаковать, и мне так же приятно быть задействованным как в атаке, так и в защите».

После подписания договора между игроком и клубом спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд охарактеризовал новоиспеченного игрока клуба:

«Саша Боэ – очень быстрый и физически сильный правый защитник, который в каждой игре покрывает большую часть поля и не избегает подкатов. Он был любимцем болельщиков в Галатасарае, очень хорошо развивался на протяжении всей игры. Он прибыл с опытом участия в Лиге чемпионов и выиграл чемпионский титул с Галатасараем в прошлом сезоне. Он повысит качество нашей защиты".

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дризен также был рад новому игроку:

«Мы рады, что подписали долгосрочный контракт с молодым игроком с большим потенциалом в лице Саши Боэ. Он очень хорошо выступил в обоих матчах Лиги чемпионов против нас. Это означает, что мы не просто увеличил количество нашего состава, но также повысил качество».

Саша Боэ является воспитанником ряда французских клубов, в том числе и Ренна, в котором он и начал профессиональную карьеру. В 2021 году он присоединился к турецкому клубу за€1,2 млн. Сумма текущей сделки не оглашается, но согласно даннымTransfermarkt стоимость контракта игрока составляет €22 млн.

Связанные команды и лиги
Бавария Галатасарай Бундеслига Германия Суперлига Турция
Популярные новости
Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Вчера, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной
СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Вчера, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону
Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января Новости бокса Вчера, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена Новости футбола Вчера, 15:31 Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена
Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола 26 янв 2024, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:25 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:01 ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Новости футбола Сегодня, 03:12 Экс-голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 02:28 Замена Хави уже готова? Тренер Болоньи высказался о переходе в Барселону Новости баскетбола Сегодня, 01:57 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:32 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Вчера, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Вчера, 17:26 Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января Новости баскетбола Вчера, 17:05 Милуоки Бакс официально назначил нового тренера
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года