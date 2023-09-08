Одна из самых маленьких в Наполи: стала известна зарплата Хвичи

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который представляет итальянский клуб «Наполи», получает одну из самых низких зарплат среди всех игроков своей команды.

Согласно информации от Calcio e Finanza, больше всех чемпион Италии платит нападающему Виктору Осимхену – 4,5 миллиона евро. Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков расположились Пётр Зельньски и Станислав Лоботка, оклад которых составляет 3,5 миллиона евро в год.

Четвертым в рейтинге идет защитник Джованни Ди Лоренцо с заработной платой в размере 3 миллионов долларов.

А вот Кварацхелия расположился на 18-20-й позиции. За один сезон он зарабатывает около 1 миллиона евро, что является одной из самых маленьких зарплат в “Наполи”.

Ранее в СМИ писали, что грузинского футболиста, Мамука Джугели, приезжал в Неаполь, чтобы провести переговоры с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Целью встречи были финансовые условия контракта Кварацхелии.

Интересно, что недавно грузинский футболист попал в список 20 номинантов на “Золотой мяч” в 2023 году.