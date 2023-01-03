Один из лидеров "Баварии" сможет сыграть с ПСЖ

Сенегальский нападающий мюнхенской “Баварии” Садио Мане сможет сыграть в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против “Пари Сен-Жермен”, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, футболист близок к восстановлению после травмы и в начале февраля приступит к тренировкам. Из-за этой травмы он пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Первый матч ПСЖ - “Бавария” состоится 14 февраля. Ответная встреча пройдет 7 марта.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за “Баварию” 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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