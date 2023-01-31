"Ньюкасл" купил британского таланта

Пресс-служба “Ньюкасла” на официальном сайте объявила о переходе шотландского защитника “Вест Хэма” Харрисона Эшби.

Сумма трансфера составила 3,4 миллиона евро. Футболист заключил с клубом долгосрочный контракт.

21-летний Эшби выступал за “Вест Хэм” с 2020 года. Всего он провел за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл три матча и забил один гол за молодежную сборную Шотландии.

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