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"Ньюкасл" купил британского таланта

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Ньюкасла” на официальном сайте объявила о переходе шотландского защитника “Вест Хэма” Харрисона Эшби.

Сумма трансфера составила 3,4 миллиона евро. Футболист заключил с клубом долгосрочный контракт.

21-летний Эшби выступал за “Вест Хэм” с 2020 года. Всего он провел за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл три матча и забил один гол за молодежную сборную Шотландии.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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