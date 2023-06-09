Новый клуб Месси может возглавить бывший наставник аргентинца

Аргентинский тренер Херардо Мартино может стать новым главным тренером американского клуба "Интер Майами".

Как сообщил инсайдер Гастон Эдуль, стороны ожидают заключения соглашения в ближайшее время.

Мартино остается без работы с декабря 2022 года, когда он покинул сборную Мексики после ЧМ-2022.

Интересно, что Мартино 10 лет назад тренировал "Барселону", за которую играл Лионель Месси. Недавно аргентинский футболист перебрался в “Интер Майами”.