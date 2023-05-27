Неста возвращается к тренерской работе

"Реджина" планирует назначить Алессандро Несту новым главным тренером команды.

Как известно, команда в сезоне-2023/2024 пробилась в Серию B.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport., нынешний наставник команды Аймо Диана покинет свой пост 30 июня.

С Нестой уже провели предварительные переговоры. Он будет работать с командой как минимум один сезон начиная с лета.

Последним местом итальянского тренера был клуб "Фрозиноне" в Серии B (2019-2021).