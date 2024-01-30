Неожиданно. Чемпион мира в легком весе объявил о завершении боксерской карьеры

Обладатель пояса WBС в легком весе Шакур Стивенсон объявил о своем решении завершить профессиональную боксерскую карьеру.

Соответствующее заявление боец опубликовал на своей страннице в соцсети Х (ранее - Твиттер).

“Я официально ухожу из бокса. Я продолжу заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и реализовать их мечты. Но я против этой слабой боксерской игры”, - написал Стивенсон.

Причина для подобного решения 26-летнего американца остается неизвестной. Как и серьезность его намерений.

Свой последний бой Стивенсон провел в ноябре прошлого года, победив Эдвина Де Лос Сантоса единогласным решением судей. Тогда он завоевал титул WBС в легком весе. В апреле американец нокаутировал представителя Японии Шуичиро Йошино.