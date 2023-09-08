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Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере

Новости футбола Сегодня, 03:30
Неймар назвал самое болезненное поражение в карьере Фото: твиттер ФИФА

Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал свое главное разочарование в футболе.

По словам бразильца, для него самым болезненным оказался проигранный матч против сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Встреча прошла на стадии четвертьфинала и основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти хорваты выиграли со счетом 4:2.

"К сожалению, мы снова отложили возможность выиграть титул чемпионов мира. Это грустно. Не было более разочаровывающего поражения. Мы должны помнить о том хорошем, что мы уже достигли.

У нас в команде есть игроки, которые уже играли на чемпионате мира, и к нам приходит много молодых футболистов. Мы станем сильнее. Осталось еще три года до чемпионата мира 2026 года, но время пролетает очень быстро, поэтому мы должны начинать готовиться уже сейчас. Мы находимся на этапе обновления. Это процесс, который не происходит мгновенно. Но мы постараемся дать все от себя, чтобы достичь наших целей", - приводит слова Неймара L'Equipe.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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