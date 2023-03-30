Названо имя лучшего центрального защитника в мире
Новости футбола Сегодня, 06:09
Фото: твиттер Реала
Футболист мадридского "Реала" Давид Алаба признан лучшим центральным защитником в мире.
Согласно рейтингу издания FourFourTwo, в топ-3 также вошли Маркиньос из "ПСЖ" и Рубен Диаш из "Манчестер Сити".
Топ-10 лучших центральных защитников мира выглядит следующим образом
1. Давид Алаба ("Реал", Австрия);
2. Маркиньос (ПСЖ, Бразилия);
3. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия);
4. Антонио Рюдигер ("Реал", Германия);
5. Ким Мин Джэ ("Наполи", Южная Корея);
6. Вильям Салиба ("Арсенал", Франция);
7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды);
8. Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция);
9. Эдер Милитао ("Реал", Бразилия);
10. Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Аргентина).
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