Названо имя лучшего центрального защитника в мире

Футболист мадридского "Реала" Давид Алаба признан лучшим центральным защитником в мире.

Согласно рейтингу издания FourFourTwo, в топ-3 также вошли Маркиньос из "ПСЖ" и Рубен Диаш из "Манчестер Сити".

Топ-10 лучших центральных защитников мира выглядит следующим образом

1. Давид Алаба ("Реал", Австрия);

2. Маркиньос (ПСЖ, Бразилия);

3. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия);

4. Антонио Рюдигер ("Реал", Германия);

5. Ким Мин Джэ ("Наполи", Южная Корея);

6. Вильям Салиба ("Арсенал", Франция);

7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды);

8. Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция);

9. Эдер Милитао ("Реал", Бразилия);

10. Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Аргентина).