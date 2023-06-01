Названы топ-3 лучших тренера сезона в Европе

Портал Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров европейского футбольного сезона.

Первое место в рейтинге занял наставник “Наполи” Лучано Спаллетти.

Напомним, что под руководством итальянца стала чемпионом Италии.

Второе место в списке занял наставник “Ланса” Франк Эз, который привел свою команду ко второму месту в Лиге 1 и участию в Лиге чемпионов.

Третью строчку в рейтинге занял наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. Его команда в этом сезоне стала чемпионом Англии, а также вышла в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов.