Названы топ-3 лучших тренера сезона в Европе
Новости футбола Сегодня, 09:32
Фото: твиттер Наполи
Портал Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров европейского футбольного сезона.
Первое место в рейтинге занял наставник “Наполи” Лучано Спаллетти.
Напомним, что под руководством итальянца стала чемпионом Италии.
Второе место в списке занял наставник “Ланса” Франк Эз, который привел свою команду ко второму месту в Лиге 1 и участию в Лиге чемпионов.
Третью строчку в рейтинге занял наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. Его команда в этом сезоне стала чемпионом Англии, а также вышла в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов.
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