Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом

Известный портал Transfermarkt показал десятку мировых футбольных клубов, которые потратили на трансферы больше других минувшим летом.

Возглавил рейтинг самых больших транжир в футболе лондонский клуб "Челси", который потратил € 464 млн на новых футболистов.

На второй строчке рейтинга расположилась саудовская команда "Аль-Хиляль", которая выложила за новых футболистов € 353 млн.

Третьим в рейтинге идет чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" с затратами на новых футболистов в размере € 350 млн.

Полный список топ-10 клубов выглядит следующим образом:

1. "Челси" - € 464 млн;

2. "Аль-Хиляль" - € 353 млн;

3. "ПСЖ" - € 350 млн;

4. "Тоттенхэм" - € 249 млн;

5. "Манчестер Сити" - € 241 млн;

6. "Арсенал" - € 235 млн;

7. "Манчестер Юнайтед" - € 207 млн;

8. "Аль-Ахли" - € 194 млн;

9. "Ливерпуль" - € 172 млн;

10. "Аль-Наср" - € 165 млн.

Отметим, что “Челси” потратил больше всех и по итогам минувшего сезона. Несмотря на это, команда заняла 12-е место в турнирной таблицы в прошлом сезоне АПЛ.