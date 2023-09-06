EN EN NG NG
Главная Новости Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом

Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом

Новости футбола Сегодня, 04:30
Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом Фото: твиттер Челси

Известный портал Transfermarkt показал десятку мировых футбольных клубов, которые потратили на трансферы больше других минувшим летом.

Возглавил рейтинг самых больших транжир в футболе лондонский клуб "Челси", который потратил € 464 млн на новых футболистов.

На второй строчке рейтинга расположилась саудовская команда "Аль-Хиляль", которая выложила за новых футболистов € 353 млн.

Третьим в рейтинге идет чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" с затратами на новых футболистов в размере € 350 млн.

Полный список топ-10 клубов выглядит следующим образом:

1. "Челси" - € 464 млн;
2. "Аль-Хиляль" - € 353 млн;
3. "ПСЖ" - € 350 млн;
4. "Тоттенхэм" - € 249 млн;
5. "Манчестер Сити" - € 241 млн;
6. "Арсенал" - € 235 млн;
7. "Манчестер Юнайтед" - € 207 млн;
8. "Аль-Ахли" - € 194 млн;
9. "Ливерпуль" - € 172 млн;
10. "Аль-Наср" - € 165 млн.

Отметим, что “Челси” потратил больше всех и по итогам минувшего сезона. Несмотря на это, команда заняла 12-е место в турнирной таблицы в прошлом сезоне АПЛ.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси ПСЖ Аль-Хилал Премьер-лига Англия Лига 1 Франция Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола 02 сен 2023, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола 02 сен 2023, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол 01 сен 2023, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола 01 сен 2023, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Буффон назвал истинную причину завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 04:30 Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом Новости футбола Сегодня, 03:18 Опубликован топ-10 фаворитов на получение "Золотого мяча" 2023 Новости футбола Сегодня, 01:48 В Италии болельщики подожгли стадион своей же команды (видео) Новости футбола Вчера, 16:49 Серия А может запустить собственную платформу для трансляции матчей Новости футбола Вчера, 16:14 Журналист пригласил игрока Манчестер Юнайтед обсудить скандал с тренером клуба Новости футбола Вчера, 15:42 Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи. ВИДЕО Новости футбола Вчера, 14:48 Федерация футбола Испании уволила главного тренера женской сборной Новости футбола Вчера, 14:03 Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ Новости футбола Вчера, 13:25 Следующие две игры станут решающими для тренера сборной Германии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта - Гибралтар 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливия - Экваториальная Гвинея 6 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Сербия - Венгрия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Франция - Ирландия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Чехия - Албания 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Словения - Северная Ирландия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Польша - Фарерские острова 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Дания - Сан-Марино 7 сентября 2023 года