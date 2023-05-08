"Наполи" продлил контракт с тренером-триумфатором
Новости футбола Сегодня, 06:50
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Неаполитанский “Наполи” продлил контракт с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
“Я благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до лета 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон”, - сказал тренер.
Ранее сообщалось, что Спаллетти недоволен уведомлением о продлении контракта по электронной почте. Специалист полагает, что он заслуживал личной встречи с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.
Напомним, что “Наполи” под руководством Спаллетти стал чемпионом Италии после 33-летнего перерыва.
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