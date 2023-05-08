Определился чемпион Шотландии
Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: инстаграм "Селтика"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Шотландии “Селтик” на выезде обыграл “Хартс” со счетом 2:0 и гарантировал себе чемпионский титул.
Победу клубу из Глазго принесли голы Кёго Фурухаси и О Хён-гю.
“Селтик” стал чемпионом в 53-й раз в истории. Чаще чемпионом становился только “Рейнджерс” (55).
“Хартс” - “Селтик” - 0:2 (0:0)
Голы: Фурухаси, 67 - 0:2, О Хён-гю, 80 - 0:2
“Селтик”: Харт, Тэйлор, Кобаяши, Старфельт, Ралстон, Хатате (Ивата, 86), Макгрегор, О'Райлли (Муй, 70), Маэда (Абада, 80), Жота (Хакшабанович, 80), Фурухаси (О Хён-гю, 70).
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