Наполи покупает талантливого бельгийского форварда

Наполи договорился о переходе вингера Вероны Сириля Нгонге. Эту информацию подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бельгиец уже прошел медицинское обследование для неаполитанского клуба. Бельгийский футболист должен поставить подпись под контрактом с новым клубом в пятницу, 19 января. После чего о сделке объявят официально.

Отмечается, что футболист обошелся Наполи в 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона Верона получит в качестве различных бонусов.

23-летний Нгонге выступает за Верону на протяжении года - с января 2023-го. С тех пор вингер молодежной сборной Бельгии сыграл за итальянскую команду 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.

На днях Наполи до конца сезона арендовал полузащитника Борнмута и сборной Кот-д'Ивуара Хамеда Траоре. Ранее мы сообщали, что неаполитанский клуб решил наказать своего полузащитника, который отказался продлевать контракт с действующими чемпионами Италии.